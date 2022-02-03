«الجمارك»: انتهينا من ميكنة المنافذ الحدودية بنسبة 97%

قال الدكتور خالد ناصف، مستشار رئيس الشركة المتحدة لمنظومة الجمارك، إنه منذ بداية ميكنة الجمارك والمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية للبضائع الواردة إلى مصر، تم ميكنة كل المنافذ الحدودية المصرية بنسبة وصلت لـ97%، ما أدى إلى خفض توقيت الزمن الجمركي بنسبة وصلت لـ50%، والمستهدف الوصول ليومين على حد أقصي.

التسجيل المسبق للشاحنات

وأضاف «ناصف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بالنسبة لمنظومة التسجيل المسبق للشاحنات فقد بدأت في أوائل شهر أكتوبر الماضي وتهدف إلى القضاء على المهمل في الموانئ المصرية بعدما باتت مخزنا لتخزين البضائع، «ده بيساعدني أني لما أجيب منتج هيليق بالمصريين مش بضائع مجهولة المصدر، وده بيحمي الصناعة المصرية وبينميها».

تدريب 7 آلاف شركة

وأوضح أنه قد تم تدريب أكثر من 7 آلاف شركة عاملة في مصر على النظام الجديد الخاص بمنظومة التسجيل المسبق، وكان هناك تقاعسا من قبل عدد من المستوردين، ولكن بعد الضغط تم تسجيل أغلب المصدرين بشكل رقمي، «مبقاش فيه حد بيمسك ملف ورقي ويروح بيه لمصلحة الجمارك، وده فصل أي تعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها».

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد اجتمع مع عدد من المستخلصين الجمركيين، بدعوته لهم للتعاون والعمل من أجل مصر، لتحقيق ما نسعى إليه من أهداف، قائلا: «تعالوا نشتغل مع بعض عشان مصر، ونحقق هدفنا الاستراتيجي بخفض زمن الإفراج الجمركي وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ونقلل تكلفة السلع والخدمات».