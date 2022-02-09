إدراج ذكرى وفاة هدى شعراوي ومولد شاعر النيل في برنامج الذكرى السنوية لليونسكو

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا من د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية، بشأن موافقة المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته الـ41 والتي عُقدت خلال الفترة من 9 حتى 24 نوفمبر 2021 بمقر المنظمة بباريس، إدراج ذكرى مرور 75 عامًا على وفاة المصرية هدى شعراوي عام 1947 التي تعد مؤسسة الاتحاد النسائي المصري بدعم من المغرب.

150 عاما على مولد شاعر النيل

وأفاد التقرير كذلك بالموافقة على إدراج مرور 150 عامًا على مولد الشاعر المصري حافظ إبراهيم شاعر النيل عام 1872 بدعم من الأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية، وذلك في القائمة النهائية للأحداث التاريخية والشخصيات البارزة التي يُمكن لمنظمة اليونسكو أن تحتفل بها خلال عامي 2022 – 2023.

الاحتفاء بالشخصيات التاريخية

وأضاف التقرير أن منظمة اليونسكو تُشارك كل عامين منذ عام 1956 في الاحتفالات التي تُنظمها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبون، لإحياء ذكرى المناسبات التاريخية والشخصيات البارزة؛ بهدف إعطائها أهمية عالمية.

ونجحت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو خلال عامي 2020 - 2021، في إدراج ذكرى مرور 150 عامًا على إنشاء دار الكتب المصرية والتي أنشئت عام 1870، ضمن الاحتفالات التي يمكن لليونسكو المشاركة فيها، كما تم إدراج هذه الاحتفالية ضمن مراحل مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في صون التراث الوثائقي الرقمي وإتاحة الانتفاع به في الوطن العربي لتحقيق التنمية المُستدامة» والذي تُنفذه اللجنة الوطنية المصرية بالتعاون مع منظمة اليونسكو ودار الكتب والوثائق القومية.