تكريم طلاب هندسة عين شمس لفوزهم بمسابقة اليونسكو «الصوت في التصميم العمراني»

شارك طلاب الفرقة الرابعة ببرنامج العمارة والعمران البيئي بكلية الهندسة جامعة عين شمس، في المسابقة الدولية «مكان الصوت في التصميم العمراني» المعلنة من منظمة اليونسكو، وذلك بالتعاون مع معمل الصوتيات بإشراف الدكتور تامر النادي والدكتور عادل الصباع، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب؛ والدكتورعمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

5 طلاب من هندسة عين شمس شاركوا في المسابقة

وحصل فريق العمل على المركز الرابع بعد ثلاث فرق عمل فرنسية، وكُرّم الطلاب بمبنى اليونسكو، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، وعمرو عبد الله الممثل الدائم لمصر في اليونسكو، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي لمصر في باريس.

ويضم فريق العمل الفائز رقم 17 خمس طالبات، هن فرح وليد وهنا إبراهيم يحيى وندى بليغ حمدي وخلود عادل عفيفي وفاطميا وليد، إذ قدمن مشروع «The Night Talk»، الذي يقترح خلق بيئة صوتية تعتمد على العناصر الطبيعية من تشجير وعناصر مائية في أحد الفراغات العمرانية في التجمع الخامس.

رئيس الفريق المشارك: البعد الصوتي له دور كبير في التصميم العمراني والمعماري

وأكدت الدكتورة نهي جمال سعيد، الأستاذة بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس لفريق المشارك، أهمية البعد الصوتي في التصميم العمراني والمعماري، وضرورة تغيير العملية التعليمية من أجل إدراج عملية الاستماع والنقد والتحليل قبل اقتراح حلول عمرانية للسياق الصوتي الحالي.

أسبوع الصوتيات

ودعا كريستيان أوجونيه، مؤسس منظمة الأسبوع الصوتي بفرنسا، كلية الهندسة بجامعة عين شمس للانضمام إلى جمعية أسبوع الصوتيات التابع لليونسكو ومقرها باريس بفرنسا، والتي سيشارك فيها هذا العام 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويشمل هذا التعاون تنظيم مجموعة من الأنشطة العلمية والفنية والبحثية لمدة أسبوع من كل عام، وتتناول البعد الصوتي في مختلف المجالات العمرانية والمعمارية والطبية وهندسة الصوتيات والفنون والموسيقى، والتي ستستضيفها مصر ممثلة في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

ويعتبر هذا الأسبوع حجر أساس في الاتصال بين المجتمع والجامعة حول البعد الصوتي، ويهدف هذا التواصل إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الصوت واعتباره أحد عناصر التصميم التي تساهم بقوة في رفع كفاءة التصميم وتحقيق جودة الحياة اليومية.