طلاب مسابقة اليونسكو: «فكرتنا إزاي في الفراغات الداخلية نتكلم ونسمع بعض»

خصص برنامج «مصر تستطيع» فقرة حوارية للحديث عن 5 طالبات تصدرن المركز الرابع في المسابقة الدولية للتصميم العمراني التابعة لليونسكو بسبب «مكان الصوت في العمران».

سعيد: المسابقة تتعلق بالفراغات الخارجية وليس بداخل المبنى

وقالت الدكتورة نهى سعيد، أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن المسابقة التي اشتركت فيها بالتعاون مع طلابها تتحدث عن «الميدان الصوتي»، وكل ما يتعلق بالفراغات الخارجية وليس الفراغات بداخل المبنى.

وواصلت «سعيد»، خلال استضافتها بالبرنامج الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «dmc»، «الفكرة إزاي في الفراغات الداخلية نتكلم ونسمع بعض، وده فعل مهم علشان يحصل نوع من التفاعل الاجتماعي، وده دليل على نجاح الفراغ».

هنا يحيى: «روحنا هناك وغمضنا عنينا وقعدنا نتخيل بأننا نسمع الأصوات الموجودة»

وأوضحت الطالبة هنا يحيى، طالبة بكلية هندسة جامعة عين شمس، أنه وفي البداية تم اختيار أحد الأماكن وكانت عبارة عن مقهى تقليدية من أجل اختبار المشروع الجديد، «روحنا هناك وغمضنا عنينا وقعدنا نتخيل بأننا نسمع الأصوات الموجودة، وكان فيه أصوات كتيرة من كل حته، وبدأنا نفصلها ونقسمها وركزنا على النشاطات اللي موجودة بالليل».

وأكدت أنه وفي أعقاب ذلك تم انتقاء عدد من الأصوات حتى تكون موجودة في هذا الفراغ، وتم اختيار أصوات تعود للطبيعة أصوات أخرى للأشخاص الموجودين على المقهى، «حطينا أصوات طبيعة وأصوات مياه وأصوات شجر وحجات بتخلي الواحد يهدي، وجنب الحجات دي هيقدر يتفرج على الماتش».