«المالية» تطرح أذون خزانة بـ11 مليار جنيه الأحد المقبل

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، صباح الأحد المقبل الموافق 13 فبراير الحالي، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وكشف «المركزي» عبر الموقع الرسمي على الإنترنت، عن نيته في طرح أذون خزانة أجل 91 يوما، بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، وموعد استحقاقها في 17 مايو 2022، وطرح أذون خزانة أجل 273 يوما، بقيمة تصل إلى 8.5 مليارات جنيه، يحل موعد استحقاقها في 15 نوفمبر المقبل.

طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة

وتفوض وزارة المالية، البنك المركزي، في إدارة عمليات طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة التي تستخدمها في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022، الذي سجل نحو 435 مليار جنيه.

ارتفاع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة

وتعد البنوك والمؤسسات والشركات المحلية أبرز المشترين لأذون وسندات الخزانة التي تطرحها وزارة المالية، باعتبارها أحد أهم أدوات الدين الحكومية ذات الضمانة الرسمية من الدولية، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار الفائدة عليها.

تثبيت أسعار الفائدة للعام الثاني على التوالي

كانت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، أعلنت الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للعام الثاني على التوالي، في أول اجتماعاتها خلال العام الحالي 2022، بعد أن ثبتت أسعار الفائدة طوال العام الماضي 2021، لتسجل مستويات أسعار الفائدة عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع.

وتدبر «المالية» العجز المالي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2021-2022 بعدة مصادر للتمويل في المقدمة منها استمرار عمليات طروحات وأذون وسندات الخزانة بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى طرح السندات الدولية سواء مقومة بالدولار الأمريكي أو اليورو أو طرح السندات الخضراء التي تستخدم في تمويل المشروعات الخضراء صديقة البيئة، وأخيراً الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية سواء من البنك أو صندوق النقد الدوليين أو عبر الاتفاقيات الثنائية التي توقعها وزارة التعاون الدولي مع دول العالم والتكتلات الاقتصادية العالمية.