«المالية» تقترض 58 مليار جنيه من السوق المحلية مقابل أذون خزانة

نجحت وزارة المالية، في جمع أكثر من 58 مليار جنيه منذ الخميس الماضي، بالاقتراض من البنوك والمؤسسات والأفراد في السوق المحلية، مقابل إصدار أذون خزانة ذات الأجال المتعددة تتنوع بين أذون خزانة آجل 91 و182 و273 و364 يوم على مدار يومي الخميس الماضي، لـ الثالث من شهر فبراير الحالي، بالإضافة إلى إصدارات أمس.

أذون خزانة آجل 364 يوم بقيمة 20 مليار جنيه

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي، أعلن الخميس الماضي، طرح أذون خزانة آجل 182 يوم بقيمة 13 مليار جنيه، وأذون خزانة آجل 364 يوم بقيمة 20 مليار جنيه.

وأضاف «المركزي»، أن إجمالي ما جرى إصداره (ما تم تخصيصه وبيعه) من أذون الخزانة آجل 182 يوم، سجل فقط ملياري جنيه، بمتوسط أسعار فائدة بلغت 12.1%، بينما ما جرى إصداره من أذون خزانة أجل 364 يوم، سجل نحو 27.5 مليار جنيه، بمتوسط أسعار فائدة بلغت 13.2%.

إصدار أذون وسندات الخزانة

ويدير البنك المركزي المصري نيابة عن «المالية»، طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة على مدار العام المالي الجاري 2021-2022 على أن تستخدم المالية الحصيلة في تدبير وسد العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

وبحسب موقع «المركزي»، أكد على أنه أعلن طرح أذون خزانة أمس الأحد، أجل 91 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه وأذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 9.5 مليارات جنيه، بينما بلغت قيمة ما خصصه، وأصدره من الأذون أجل الـ91 يوما نحو 7 مليارات جنيه، بمتوسط أسعار فائدة سجلت 11.34% بينما بلغت قيمة ما أصدره من أذون الخزانة أجل 273 يوم نحو 21.6 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 12.97 % ليصل إجمالي ما أصدره على مدار اليومين الخميس والأحد نحو 58 مليار جنيه.