حملة لإزالة المخلفات من أمام مكاتب البريد ببولاق الدكرور

قاد المهندس عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور، حملة لتطهير وإزالة المخلفات من أمام جميع مكاتب البريد، وتعليق إرشادات ونصائح للوقاية من فيرس الإصابة بفيروس كورونا، بأماكن توافد المواطنين ونقط الارتكاز والتجمعات مثل مكاتب البريد داخل نطاق حي بولاق الدكرور.

إزالة جميع المخلفات من أماكن توافد المواطنين

وجاءت الحملة تحت شعار «الوقاية خير من العلاج»، حفاظا على سلامة المواطنين والموظفين، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة.

شاركت في الحملة إدارة البيئة، بمعاونة مديرية الطب البيطري وهيئة النظافة والتجميل، وجرت إزالة جميع المخلفات.