مكاتب البريد تستقبل دفع نصف مصروفات المدارس بعد صدور قرار رسمي

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تسليم الكتب الدراسية، لمن دفع نصف مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد 2021، استجابة لأولياء الأمور ومراعاة لظروف الأهالي الذين طالبوا بذلك، والحفاظ على حقوق الطلاب ‏لتحقيق أكبر استفادة من الحضور بالمدارس.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزير بصدد إصدار كتاب دوري للمديريات التعليمية، بتسليم كتب الدراسية للطلاب إذا قام ولي الأمر بدفع نصف مصروفات المدارس، على أن يسدد باقي المستحقات المالية في ‏الفصل الدراسي الثاني، أي على قسطين.

قرار رسمي بدفع نصف مصروفات المدارس

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بعد إصدار قرار تقسيط المصروفات، وإرساله للمديريات التعليمية، ستقوم المديريات بضبط سيستم المصروفات بمكاتب البريد، لقبول نصف القيمة المالية للمصروفات من أولياء الأمور، لافتا إلى أن مكاتب البريد ستقبل نصف المصروفات بعد صدور قرار رسمي بالتقسيط من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

الطلاب المعفاة من المصروفات الدراسية

وأشار المصدر، إلى أنه يجرى إبلاغ المدارس بقرار الوزير بدفع نصف مصروفات المدارس ونصفها الآخر في الترم الثاني ويجرى تسليمهم الكتب، أما الطلاب المعفاة من المصروفات الدراسية يجرى تسليمها الكتب دون أي مقابل.

مصروفات المدارس الحكومية 2021/2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة مصروفات المدارس الحكومية 2021، لجميع المراحل التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي الجديد، وهي:

1- 300 جنيه من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية.

2- 200 جنيه من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

3- 500 جنيه من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي.

4- 200 جنيه لصفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه سواء الثلاث أو الخمس سنوات.