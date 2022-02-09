أول تحرك للحكومة المغربية لمنع تكرار مأساة «ريان»

أعلنت السلطات المغربية جرد الآبار العشوائية التي تهدد سلامة المواطنين في البلاد، وذلك لمنع تكرار مأساة الطفل ريان الذي سقط في البئر وقضى فيها نحو 5 أيام وتوفى داخلها قبل أن تصل له سلطات الإنقاذ، في واقعة أثارت حالة من التعاطف العالمي والعربي غير المسبوق.

وقال عبدالعزيز زروالي مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء المغربية، إن وكالات الأحواض المائية ستجرد الآبار العشوائية، التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، لافتًا إلى أن هدف عملية الجرد اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب والملاحقة القضائية، حتى لا تتكرر فاجعة ريان.

إعداد دوريات بالتعاون مع وزارة الداخلية

وأضاف المسؤول المغربي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أنه أعطى تعليماته الصارمة لمدراء وكالات الأحواض المائية لتنفيذ جرد شامل للآبار العشوائية، بتنسيق مع السلطات المحلية.

ولفت إلى أن جميع إدارات الوزارة تعمل حاليًا على إعداد دورية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتنفيذ عملية الجرد واتخاذ ما يلزم من إجراءات، حتى لا يتكرر ما ألم بالطفل ريان.

الإجراءات التي ستتخذ ضد المخالفين

ووفق تصريحات المسؤول المغربي سيجري إنذار أصحاب الآبار العشوائية، ومنحهم فرصة زمنية لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي الأخطار التي يمكن أن تطال البشر وحتى الحيوانات، وفق ما تنص عليه التراخيص، وفي حال عدم الامتثال لما جاء بالإنذار، ستتولى السلطات المعنية على الفور ردم البئر، وأيضا هناك إمكانية لتحويل صاحبها إلى القضاء.

عقد لقاءات تشاورية لبحث توحيد شروط استغلال الآبار

وقال مدير التخطيط المائي إن مكاتب الوزارة ستعقد لقاءات تشاورية مع المتخصصين بشأن شروط السلامة والتي تتفاوت بين مكاتب الأحواض المائية، حتى يجري توحيدها مع وضع تصاميم أساسية تُمنح مع رخصة الاستغلال، ليلتزم بها مقدمو الطلب.

كما يجري إعداد نص لتنظيم عملية حفر الآبار في المغرب، وبالتالي يتعين على كل شخص أراد حفر بئر، أن يقدم ملفًا يمكن سحبه عبر بوابة وكالة الأحواض المائية، وسوف يُدرس الطلب ومدى مطابقته للشروط.