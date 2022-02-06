تصريحان رسميان لمصر عن الطفل «ريان»: شعب شقيق ومصاب أليم

تابعت مصر حكومة وشعبا على مدار الأيام الماضية قصة الطفل المغربي ريان والذي سقط في بئر يمتلكه والده وقضى فيه نحو 5 أيام، وكان التفاعل مع قصة ريان لا يقتصر على المستوى الشعبي فقط، بل حتى على المستوى الرسمي.

وكانت وفاة الطفل ريان صادمة للمصريين مثل غيرهم ممن تابعوا قصة سقوط الطفل ريان في البئر على مدار 5 أيام، والذي كانوا يترقبون بأمل خروج الطفل على قيد الحياة.

رسالة تضامن ودعم من السفارة المصرية في المغرب

أول تعليق وتصريح رسمي كان من السفارة المصرية في المغرب، والتي أعربت عن خالص دعواتها كي يتم إنقاذ الطفل ريان وأن يعود سالما لأهله، وذلك عندما كانت أعمال الحفر تتواصل لإنقاذه.

وأعربت السفارة المصرية في الرباط عن تضامنها مع الشعب المغربي الشقيق، وتوجه التحية للجهود المضنية التي تبذلها أجهزة الدولة المغربية المعنية لإنقاذ الطفل ريان.

وكانت السلطات المغربية لجأت إلى أعمال حفر أفقي لإنقاذ الطفل ريان، بعد أن فشلت محاولات إخراجه عبر إدخال أحد الأشخاص في فتحة البئر، نظرا لضيقها.

وزارة الخارجية تعزي المملكة المغربية: نؤكد على الدعم الكامل للمغرب الشقيق

التصريح الرسمي الثاني، فكان اليوم، حيث أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية الشقيقة، حكومةً وشعبًا.

كما أعربت كذلك عن تعازيها ولذوي الطفل ريان، الذي وافته المنية مساء أمس، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة ومُضنية في محاولات إنقاذه، بحسب بيان الخارجية.

أيضا أكدت وزارة الخارجية المصرية على دعم «القاهرة» الكامل للمغرب الشقيق في هذا المُصاب الأليم، لافتة إلى أنه «عكس تضامنًا إنسانيًا عالميًا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية».

ودعت الخارجية في بيانها المولى عز وجل أن يُلهم والديه وذويه الصبر والسلوان.