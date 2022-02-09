«حدث يراه العالم في بداية 2022».. هل تنبأ شاب مغربي بمأساة الطفل ريان؟ «فيديو»

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو يظهر فيه شاب مغربي وهو يتنبأ بحدث كبير سيصل صداه للعالم كله في بداية عام 2022، ما اعتبره البعض إشارة إلى مأساة وفاة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر يمتلكها والده وعلق داخله 5 أيام ما تسبب في وفاته، في حادث أثر في مشاعر العرب وكل متابعي الواقعة في العالم.

وقال الشاب المغربي، قبل عام، في لقاء معه إنه يتوقع أن يكون هناك حدثًا كبيرًا، مؤكدًا أنه يعطي تاريخًا محددًا وهو عام 2022، قائلا إنه سيحدث حدث كبير سواء سلبي أو إيجابي، مؤكدًا أنه يتمنى أن يكون هذا الحدث إيجابي.

الشاب: الحدث سيشعر به العالم كله ويقترب من بعضه أكثر

وأكد أن الحادث الذي سيأتي في بداية عام 2022 سيكون بداية حدث يراه العالم كله، وقال إنها ستكون بداية شيء سيشعر به العالم كله، معبرًا عن أمنيته أن يكون إيجابيًا.

وأضاف: كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا: «أتمنى أن أكون على خطأ».

وأثار إعادة انتشار الفيديو، الذي يعود إلى العام الماضي، وما تنبأ به الشاب تزامنًا مع وفاة الطفل ريان التي هزت العالم كله، ردود فعل متباينة بين السخرية والتصديق.

تفاعل كبير مع تصريحات الشاب الذي تنبأ بمأساة الطفل ريان

ووصف متابعون الشاب بأنه «مجذووب هذا العصر»، وقالوا «كذب المنجمون لو صدقوا»، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام، وبعضهم قاله إنه عندما يعلم مصيره أولًا يتحدث عن مصير الآخرين، بينما قال آخرون إنها ربما تكون رؤية، لأن الرؤية من الله وأحيانا تصدق دون أن يكون ذلك تعد على حدود علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وبعضهم صدق ما قاله، لأن العالم كله توحد بالفعل في قصة وفاة الطفل ريان.