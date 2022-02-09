«الصحة»: المواطنون تلقوا 66 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أشادت بالدور المصري في توفير الرعاية الصحية لكل المصريين، وضيوف مصر من المهاجرين والنازحين المتواجدين على أراضيها، إذ إن الدولة دائما ما تعامل ضيوفها، وكأنهم مواطنون مصريون.

عبدالغفار: «مصر الجديدة ترتقي بالمواطنين كي يعيشوا حياة كريمة»

أضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن إشادة منظمة الصحة العالمية بالخدمة الصحية المقدمة لمصر، أكبر دليل على أن التعليم والصحة على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولهم يبذل الغالي والنفيس، إذ إن السيسي دائما يؤكد أن مصر لا يوجد بها لاجئون، وهم ضيوف مصر، ودائما يتلقون نفس المعاملة التي يتلقاها المواطن العادي، من حيث الرعاية الصحية، وكذا الحصول على لقاحات كورونا، وباقي اللقاحات الأخرى، التي تعطيها الدولة للمواطنين، «مصر الجديدة ترتقي بالمواطنين كي يعيشوا حياة كريمة».

لدينا 74 مليونا و110 آلاف جرعة لقاح متاحة

وأوضح أن هناك ارتفاعا في معدل الإصابات بفيروس كورونا، كما أن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء، لافتا إلى أن هناك نحو 646 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة، و38.1 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، و27.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الثانية، «إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها للمصريين وصلت لـ66 مليون جرعة لقاح، لدينا 74 مليونا و110 آلاف جرعة لقاح متاحة، تكفي لـ52 مليون مواطن».

وأكد أنه وعلى الرغم من عدم عدالة توزيع اللقاحات في العالم، إلا أن الدولة تتعامل مع هذا الملف باحترافية كبرى وتقوم دائما بتوفير كافة أنواع اللقاحات المعتمدة من كل دول العالم وتحضرها إلى مصر في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على صحة المواطن المصري. وتابع: «نحن في الموجة الخامسة من فيروس كورونا، ولا نستطيع أن نحدد موعد الذروة إلا بعد ثبات معدلات الإصابات وبدايات انخفاضها».