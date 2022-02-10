اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس الموافق لـ10 فبراير الحالي زوجين من أذون الخزانة لصالح وزارة المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي 2021-2022.

وأعلن البنك المركزي المصري على موقعه على الإنترنت اليوم عزمه طرح أذون خزانة أجل 182 يوم بقيمة 12.5 مليار جنيه على أن يحل موعد الاستحقاق في 16 أغسطس 2022 بجانب طرح أذون خزانة أجل 364 يوم بقيمة 6.5 مليارات جنيه على أن تستحق موعد استحقاقها يوم 14 فبراير عام 2023.

البنك المركزي وأذون الخزانة

وتنيب وزارة المالية البنك المركزي المصري في طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة بشكل أسبوعي على مدار العام المالي وبصفة دورية على أن تستخدم تلك الحصيلة الأسبوعية في سد عجز الموازنة العامة للدولة التي وصلت خلال العام المالي الحالي 2021-2022 إلى حدود الـ 435 مليار جنيه.

وتقوم المالية بتدبير عجز الموازنة العامة للدولة عبر وسائل ومصادر متعددة في المقدمة منهم إصدار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية إلى جانب طرح السندات الدولية بالدولار أو اليورو أو إصدار سندات خضراء أو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية سواء من البنك أو صندوق النقد الدوليين.

وتقبل البنوك المحلية وعلى رأسهم البنوك الوطنية إلى جانب الشركات والمؤسسات المالية على شراء أذون الخزانة ذات الآجال 91 و182 و273 و364 يوم بالإضافة إلى سندات الخزانة ذات الآجال 1.5 سنة وعامين و3 سنوات و5 و7و10 سنوات وبشكل متقطع سندات الخزانة ذات اجل الـ 15 سنة.

أسعار الفائدة

وثبتت لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي» الأسبوع الماضي أسعار الفائدة عند أسعار الفائدة عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع للمرة الأولى في عام 2022 وللمرة العاشرة على التوالي منذ عام 2020.