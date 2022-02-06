البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأحد الموافق 6 فبراير الحالي، نوعين من أذون الخزانة الحكومية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 12.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

وتُنيب «المالية»، البنك المركزي المصري في عمليات إدارة الطروحات وإصدارت أذون وسندات الخزانة بشكل أسبوعي لسد عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2021-2022.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، سيجري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالي تصل إلى 12.5 مليار جنيه، تتوزع بين أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه، وتستحق في تاريخ 10 مايو 2022، بينما يطرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة تصل إلى 9.5 مليار جنيه، وتستحق في تاريخ 8 نوفمبر 2022.

طرق تمويل عجز الموازنة

وتقوم وزارة المالية، باستخدام إجمالي عمليات تلك الطروحات الأسبوعية في سد عجز الموازنة العامة للدولة بشكل دائم على مدار العام المالي، ووصل عجز الموازنة للدولة خلال العام المالي الجاري إلى 435 مليار جنيه.

وتتنوع طرق تمويل عجز الموازنة بين الاقتراض من محليا من خلال طرح أدوات الدين الحكومية مثل الأذون والسندات وتعد البنوك المحلية أبرز المشترين لتلك الأدوات الحكومية، إذ تعد أحد أهم الأدوات التمويلية الجيدة التي تضخ عائدا جيدا ومستمرا ومضمونا من قبل الحكومة المصرية، بالإضافة إلى طرح سندات مقومة بالدولار الأمريكي أو اليورو أو السندات الخضراء في الأسواق العالمية.

تثبيت أسعار الفائدة

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي الموافق 4 فبراير الحالي، تثبيت أسعار الفائدة عند ​9.25% للإقراض، و8.25% للإيداع، في أول اجتماعات اللجنة خلال العام الحالي 2022، بعد تثبيت أسعار الفائدة على مدار الـ7 اجتماعات خلال العام الماضي 2021.