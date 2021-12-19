«المالية»: الضريبة العقارية على شقة بمليوني جنيه تبلغ 120 فقط

قال أشرف شلبي، وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية، إن آخر مهلة لدفع الضريبة العقارية ستكون 31 ديسمبر، مبينًا أن الدفع يكون عبر قسطين، الأول منهم في الفترة من يناير حتى يونيو، بينما يكون الثاني من يوليو حتى ديسمبر.

وأضاف «شلبي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن التأخر عن دفع الضريبة العقارية، يتسبب في دفع سعر الغرامة المقدر بـ2% بجانب فائدة البنك المركزي المقدرة.

إقبال شديد على الدفع

وأشار إلى أن هناك إقبال شديد على الدفع في الوقت الحالي قبل نهاية الشهر الجاري، مبينًا أن الهيئة تعمل من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، وكذلك يوم السبت.

الضريبة العقارية على شقة قيمتها مليوني جنيه

وأوضح وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية، أن كل صاحب شقة لا تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه لن يدفع ضريبة ولكن بشرط أن يمتلك شقة واحدة، مبينًا أن السكني إذا بلغت قيمة الشقة مليوني جنيه سيدفع الشخص 120 جنيها، أما إذا كانت قيمة الشقة 3 مليون جنيه سيدفع ضريبة 1000 جنيه.

استمرار حصر العقارات

وأكد وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية، أنه تم حصر العقارات وبلغ عددها 43 مليون وحدة حتى الآن وسيتم الاستمرار في حصرها الفترة المقبلة، ويتوقع أن يزيد عددها عن 50 مليون وحدة، لافتًا إلى أنه يتم حصر الأشخاص غير الدافعين في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الهيئة تحصل حتى أخر شخص موجود، موضحًا أن هناك مباني تحصيل رئيسية في الشيخ زايد وفي وسط البلد، وأن الدفع يتم العمل على ميكنته في الوقت الحالي.