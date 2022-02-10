أحداث الوسط الفني في 24 ساعة.. شائعة وسرقة ووفاة

لم يخل الوسط الفني من الأحداث الكثيرة والشائعات خلال آخر 24 ساعة، فقد شهدت الساعات الماضية العديد من الأمور المثيرة للجدل، ونستعرضها في «الوطن» خلال السطور التالية.

شائعة عودة شيرين وحسام حبيب

عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب كان من أهم الشائعات خلال آخر 24 ساعة بإعلان المنتج الفني يوسف دندش عودتهما بعد انفصالهما، بدعوى أنه كان قد اتصل بالفنانة فرد عليه حسام حبيب، وهو ما يكشف عن عودتهما.

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على شائعة عودتها لحسام حبيب في بيان لها: «‏تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات لهذا كله، وهمها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».

سرقة شذى

أعلنت الفنانة شذى عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعرضها لحادث سرقة: «نزلت عندي مشاوير في المهندسين فمشيت من الدائري إللي ناحيه المرج وأنا الحمدلله بقفل عربيتي وأصلا هيا بتقفل automatic الأبواب لقيت واحد بكل ثقه جاي بيفتح باب العربية، غالبا كان حرامي المهم أول أما لقى الباب مقفول مشي بسرعة عدى لواحد كان واقف ليه بموتوسيكل، أنا أصلا قلبي ميت بس حقيقي الحركة وترتني»

وفاة ابن عادل الفار

كما أعلن الفنان عادل الفار في نفس اليوم وفاة ابنه «شادي» حيث قال الفار في تصريح لـ«الوطن» إن ابنه توفي نتيجة الإهمال الطبي فكان يعاني منذ فترة من وجود مياه على الصدر وكان يستدعي هذا تردده على المستشفيات لتلقي العلاج ولكن للأسف الأطباء أهملوا في علاجه.