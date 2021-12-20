سلوى محمد علي تساند شيرين عبدالوهاب: «اللي عملتيه قوة شديدة»

وجهت الفنانة سلوى محمد علي، رسالة دعم للفنانة شيرين عبدالوهاب، في أعقاب أزمتها مع طليقها حسام حبيب، قائلة: «اللي عملته شيرين قوة شديدة.. وخاصة مواجهة العالم بلحظات ضعف».

شيرين حساسة وموهوبة

تابعت سلوى محمد علي، في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، قائلة: «أقول لشيرين إنها حساسة وموهوبة واللوك الأخير قوة شديدة».

وانتقدت سلوى محمد علي، نشر تفاصيل العلاقة الزوجية على منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: «العلاقة الزوجية مقدسة ومينفعش نسرب أسرارها على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عملت أخلاق جديدة، السوشيال ميديا ورطتنا في تصرفات جديدة.. ولسه مش عندنا إدراك إن اللي بنكتبه بيشوفه ملايين».

محمد خان صديق لي وفنان كبير جدا

كشفت الفنانة سلوى محمد علي، عن أن فيلم «فتاة المصنع» من أقرب الأدوار لقلبها كونه إخراج الراحل محمد خان قائلة: «بحبه جداً لأنه من أعمال الراحل الصديق محمد خان وهو صديق وفنان كبير جداً».

وأوضحت سلوى محمد علي، أن هؤلاء العظام أسهموا في إنقاذ السينما من عثرتها في مرحلة أفلام المقاولات في السبعينات، قائلة: «كنا نقلق على السينما في تلك الفترة بسبب أفلام المقاولات وقلقانين جداً مع انتشار هذه النوعية من الأفلام حتى ظهور الكبار فجأة مع بداية الثمانينيات مثل عاطف الطب وخيري بشارة ومحمد خان وبشير الديك ووحيد حامد وداوود السيد».

السينما عندما تتعثر يظهر جيل متميز ينتشلها من عثرتها

وأشارت إلى أنها تؤمن أن السينما عندما تتعثر وتتعرض لوعكة دائماً يظهر جيل متميز ينشلها من عثرتها .

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: «شايفة أن فيه جيل دلوقتي في الشباب، قادر أنه يطلع وينقذ السينما ويرفعها فوق؟» قالت سلوى محمد علي: «طبعاً مؤمنة بده أنا شفت منهم ناس كتيرة في الأفلام القصيرة زي (حبيب) وفيه شباب صغير عمره 25 واعد شفته، بالإضافة لعمر زهيري صاحب فيلم (ريش) أخد جوائز عالمية، وكمان نادين خان».