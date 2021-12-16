تعرف على كلمات أغنية «خاصمت النوم» لـ شيرين عبدالوهاب

اقتربت أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب، الجديدة «خاصمت النوم» من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعد أيام قليلة من طرحها، إذ تعد ثاني أغاني ألبومها الجديد.

أغنية «خاصمت النوم» من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وكلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وجيتار شريف جابر، وتأتي كلماتها على النحو التالي:

أغنية خاصمت النوم من ألبوم شيرين مع روتانا

بعدك مارتحتش يوم

ونسيت وخاصمت النوم

انا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك

هكدب لو قولت بخير

بصراحه انا وجعي كبير

متقولش ان انتا نستني وعادي وهنت عليك

يرضيك يعني اعيش مافيش

ولا اي حاجه نفعاني عشان انساك

منا اصلا روحي معاك

انساك ازاي وبأيه

ريح قلبي قول حلول

خلينا نرجع تاني بلاش وداع

وكفايه وقت ضاع

ما البعد بنتعب فيه

فاكر ايامنا زمان

قعدتنا في كل مكان

وكلام ووعود اننا عمرنا ما نفارق بعض

طب ليه يا حبيبي مشيت

لا رجعتلي ولا حنيت

وسايبني لوحدي بكلم نفسي في عز البرد

كلمات أغنية خاصمت النوم من الشاعر عمرو المصري

تعد أغنية «خاصمت النوم» ثاني أغاني ألبوم شيرين الجديد مع روتانا، حيث كانت الشركة قد طرحت أغنية واحدة بشكل رسمي، وهي «كلها غيرانة» في حين أن هناك أغنيتين تم طرحهما بشكل غير رسمي، وهما «مالكش مكان» و«القماص» التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى 9 ملايين مشاهدة.

من المقرر أن تستكمل شيرين طرح أغنيات ألبومها الجديد تباعًا، حيث ستطرح كل أسبوع أغنية جديدة من الألبوم الذي من المقرر أن يتخطى عدد حاجز الـ10 أغنيات.

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، كانت قد انفصلت عن زوجها الفنان حسام حبيب منذ عدة أسابيع، بعد زيجة دامت ما يقرب من 3 سنوات حدث بها عدد كبير من المشاكل والأزمات.