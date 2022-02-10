مصرع طفلة خنقا بحبل أثناء اللعب بمنزلها في سوهاج

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع طفلة خنقًا أثناء لهوها بحبل يتدلى من باب حوش منزلها، ما أدى إلى اختناقها ووفاتها.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بورود بلاغ من مركز شرطة طما، بمصرع طفلة خنقًا أثناء لهوها بحبل يتدلى من باب حوش منزلها.

وبالفحص تبين وفاة طفلة بمنزلها بدائرة مركز طما ووجود جثة الطفلة «رنا. ع. ك. ا»، 11 سنة، تلميذة بالصف السادس الإبتدائي، وتقيم بذات الناحية، مسجاة على الأرض بحوش أمام منزلها ترتدي كامل ملابسها.

وبمناظرتها تبين وجود آثار «حز» دائري غير مكتمل حول الرقبة صاعد إلى خلف الأذن، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى، وتلاحظ وجود حبل يتدلى من باب الحوش، وأفادت والدتها «شادية. ع. ا»، 41 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة كعادتها بحبل يتدلى من باب حوش ملك والدها أمام المنزل، لفت الحبل حول رقبتها، ما أدى لوفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

علقت نفسها بحبل يتدلى من باب الحوش

أفاد كل من نجل عم والدها «أحمد ج ا خ» 35 سنة، عامل، وشقيقها «محمد. ع. ك. ا»، 12 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، ويقيمان بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، وأضافا بأنهما حال دخولهما للحوش المشار إليه شاهدا الفتاة معلقة بحبل يتدلى من باب الحوش فقام الأول بفك الحبل ووضعها على الأرض، ولم يتهما أحدا بالتسبب فـي ذلك.

وجود آثار إختناق بالرقبة

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود «آثار إختناق بالرقبة» ولا توجد إصابات أخرى، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.