«صحة سوهاج»: استلام 3 وحدات صحية جديدة بدار السلام

تسلمت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبحضور العقيد أحمد رمضان، المسؤول عن مشروع حياة كريمة، والدكتور محمد عاطف مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة تريزة نعيم مدير إدارة المستشفيات، والدكتور عبدالرحيم حسن مدير الإدارة الصحية بدار السلام، ومحمد العبد، مسؤول التخطيط بمديرية الصحة بسوهاج وعدد من مرافقيهم، 3 وحدات صحية جديدة بعد أعمال رفع الكفاءة لها ليصبح الإجمالي المستلم 8 وحدات بمركز دار السلام.

ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في سوهاج

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم استلام وحدات عزبة رضوان وصديق المنشاوي وهاشم عسيرى بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

استلام 5 وحدات

جدير بالذكر أنه تم استلام 5 وحدات قبل ذلك وهي وحدات القوصة وأحمد علي ونجوع مازن وأولاد خلف وعزبة رضوان والبنداري.

وكانت قد أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية المجانية والكشف الطبى على أكثر من 13 ألف مواطن من خلال 9 قوافل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في عدد من قرى ونجوع مراكز سوهاج.

وأضافت أنه تم توفير جميع التخصصات الطبية المختلفة والهامة لتقديم خدمات طبية متكاملة للأهالي، حيث شملت التخصصات الأطفال، الجراحة، الأسنان، والأنف والعظام والأذن، العصبية، والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة وكذلك خدمات الأشعة والتحاليل.