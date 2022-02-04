إصابة طالب في سوهاج بجرح طعني نافذ.. دافع عن فتاة

شهدت دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، إصابة طالب، في العقد الثاني من العمر بـ «اشتباه نزيف بالصدر»، إثر تعدي طالب أخر عليه بسبب دفاعه عن الفتيات، ورفضه معاكسة الفتيات في الشارع وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وذلك لتلقي العلاج.

التفاصيل الكاملة حول إصابة طالب بسبب معاكسة فتاة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بمركز البلينا، بوصول «السعداوي ع»، 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري، ويقيم دائرة المركز مصابا بـ «اشتباه نزيف بالصدر»، على إثر مشاجرة حدثت بينه وطالب أخر بسبب قيام الثاني بمعاكسة إحدى الفتيات في الشارع في أثناء الخروج من الامتحانات.

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وأفاد خال المجني عليه «عاطف ح»، 50 سنة، عامل، يقيم بذات الناحية، بأن «محمود. ا»، 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري، ويقيم بذات الناحية، تعدى على المصاب بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته المشار إليها، وذلك عقب انتهاء اليوم الدراسي بسبب معاكسة الفتيات في الشارع بعد الامتحانات، وقيامه بمضايقة البنات في أثناء السير في الشارع.

أمن سوهاج يضبط المتهم

تمكنت أجهزة الأمن في سوهاج، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مفك» وتبين إصابته بـ «كدمات بالرأس وسحجات باليدين»، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، واتهم المصاب المذكور بإحداث إصابته لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.