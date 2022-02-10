بمدخرات 43 ألف جنيه ابدأ مشروعك الخاص.. «كوافير حريمي»

كشفت دراسة جدوى أعدها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول أرباح مشروع كوافير حريمي، ما يعرف بصالون التجميل، إلى 356 ألف جنيه خلال 5 سنوات من بداية المشروع، مقارنة بـ246 ألف جنيه صافي ربح متوقع للعام الأول.

«تنمية المشروعات»: 93 ألف جنيه قرض بضمان المشروع

وأضافت دراسة الجدوى، أنَّ صاحبـ/ة المشروع يمكنه تمويل أكثر من 68% من التكاليف عبر الحصول على قرض بضمان مشروعه، أي بقيمة تصل لـ93 ألف جنيه.

بمدخرات أقل 32% من التكلفة الكلية.. ابدأ مشروعك الخاص

وأفادت الدراسة أنَّ إجمالي استثمارات مشروع كوافير حريمي، تبلغ حوالي 136,6 ألف جنيه، أي أنَّ مدخرات صاحب المشروع لن تتعدى 32% من التكلفة الكلية (نحو 43 ألف جنيه)، حيث يمتاز ذلك النوع من الأعمال بانخفاض التكاليف، والمطلوب بشكل أساسي إتقان كل ما يتعلق بتلك الحرفة وإدارتها.

6 عمال فقط لإدارة وتشغيل محل «كوافير حريمي»

وبحسب دراسة جهاز تنمية المشروعات، فإنَّ مشروع كوافير حريمي، لن يحتاج خلال السنوات الخمس الأولى من تشغيله، سوى لـ6 أفراد فقط، وبالتالي لن يتحمل صاحب المشروع مزيدا من أعباء دفع الأجور والمرتبات، مقارنةً بربحية المشروع وعائده المرتفع، حيث يقدم خدمة مطلوبة على الدوام في المجتمع.

630 ألف جنيه إيرادات العام الأول من تشغيل المشروع

وتابع الجهاز في دراسته، موضحاً أنَّه بنهاية العام الأول من تشغيل المشروع سيحقق إيرادات تصل لـ630 ألف جنيه، نظراً للإقبال الشديد وانخفاض التكاليف، لتتجاوز الإيرادات 900 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

قصر دورة رأس المال

وبحسب الجهاز، فإنَّه يوجد العديد من المميزات الأخرى لمشروع الكوافير الحريمي، من قصر متوسط فترة الاسترداد، حيث لا تتجاوز أشهر قليلة من بداية التشغيل.

أما بالنسبة للآلات والمعدات، فلا يحتاج افتتاح مشروع كوافير حريمي، إلا لعدد 4 كراسي كوافير، و2 جهاز بخار، بالإضافة إلى مكواة للشعر وجهاز لتنظيف البشرة.