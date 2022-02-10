«إيميرجينسي لايف»: لقاح عبدالله الكوبي يحمي 90% من الحاصلين عليه ضد أوميكرون

ذكرت مجلة «إيميرجينسي لايف» الإيطالية، في تقرير صباح اليوم، أنه السلطات الكوبية أعلنت نجاح لقاح عبدالله الكوبي وأيضا لقاح سوبيرانا 2 في حماية 90% من المطعمين به ضد متحور أوميكرون، أحدث متحورات فيروس كورونا والذي يواصل انتشاره بسرعة كبيرة في العالم كله خلال آخر 3 أشهر.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في كوبا، بحسب ما نقلت المجلة الإيطالية، أن اللقاحين استطاعا توفير أجسام مضادة لدى 90% من المطعمين به ضد أوميكرون، علما أن لقاح عبدالله الذي صنعته «هافانا» يعود بالأساس إلى شخصية تاريخية مصرية ذاع صيتها في الثقافة الكوبية.

«الصحة» الكوبية: نجاح لقاحي عبدالله وسوبيرانا 2 في مواجهة «أوميكرون»

وذكرت وزارة الصحة العامة الكوبية أن دراسات أولية تم تطويرها على أولئك الذين تم تطعيمهم بلقاحات سوبرانا وعبدالله، و أظهرت أن هذه اللقاحات لديها القدرة على توليد أجسام مضادة لمتحور أوميكرون.

ولفتت مجلة «إيميرجينسي لايف» أنه ابتداء من 25 يناير الماضي، تلقى أكثر من 10 ملايين ونصف المليون شخص جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الكوبية سوبيرانا 2 أو سوبيرانا بلس وعبدالله.

قصة لقاح عبدالله الكوبي

وفي منتصف يونيو من عام 2021، أعلنت السلطات الكوبية نجاح لقاح عبدالله بجرعاته الثلاثة في الوقاية من فيروس كورونا بنسبة تتجاوز الـ 90%، واشتق اسم اللقاح من مسرحية شهيرة تسمى «عبدالله» للمؤلف الكوبي الشهير خوسيه مارتي الذي توفي عام 1985.

ومن المعروف عن المؤلف خوسيه مارتي حبه للعرب وتمجيده لبطلولاتهم، حيث اختار اسم عبدالله إحدى تلك المسرحيات ويروي قصة شاب نوبي مصري والذي كان خرج للدفاع عن وطنه.

وكتب المؤلف الشهير تلك المسرحية عندما كان عمره 15 عاما، والتي تتكون من 8 مشاهد تعبر عن بطولة الشاب المصري في مواجهة الغزاة.