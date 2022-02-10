رئيس «الثقافة الإماراتية»: مبيعات الكتب ارتفعت في معرض القاهرة الدولي

قال الشاعر عبدالله شخبوط، رئيس جمعية الثقافة العربية الإماراتية، إنَّ مشاركة أكثر من مليوني زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الدورة الأخيرة يؤكد ثقافة المصريين وحرصهم على اقتناء ومتابعة الجديد في عالم الكتب.

«شخبوط»: الإقبال على معرض الكتاب يؤكد أن التكنولوجيا لم تنه عصر الكتب الورقية

وأضاف «شخبوط» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الإقبال الهائل على معرض القاهرة الدولي للكتاب دحض مقولة أنَّ عصر الكتب والورق سينتهي بوجود التكنولوجيا.

زحام بجميع أقسام المعرفة في المعرض

كما أشار إلى اكتظاظ جميع أقسام المعرفة في معرض الكتاب بالزائرين الذين حرصوا على اقتناء الكتب الجديدة، ولقاء الكتاب والمفكرين وقضاء يوم ثقافي حتى دون شراء كتب.

ولفت «شخبوط»، إلى أنَّ أهم ما يميز معرض القاهرة الدولي للكتاب وجود قاعات مخصصة لعقد الندوات الثقافية المتنوعة، التي لا تقدم فقط عروضاً عن الكتب، ولكن كانت هناك ندوات لبناء المعرفة وكيفية التعرف على الثقافات المختلفة.

نشاط البراعم بمعرض الكتاب كان مميزا

ونوه إلى أنّ نشاط البراعم في معرض الكتاب كان مميزا، حيث كانت هناك ورش عمل للرسم وورش لقراءة القصص المتنوعة، التي تجذب الأطفال وتزرع فيهم حب القراءة والثقافة.

شغف الأجيال الحالية بالتكنولوجيا لابد أن يوازيه شراء الكتب

وشدد على أهمية أن يتزامن شغف الأجيال الحالية بالتكنولوجيا والألعاب مع عادة القراءة والاطلاع، ولذلك فلابد من تعويدهم على شراء الكتب وقراءتها، ما سيخلق أجيالاً واعية ومدركة لكل ما يحيط بها ويجعلها أجيالاً بناءه مبتكرة، وليست مستخدمة ومتلقية فقط لما ينتجه الغرب.

يشار إلى أنَّ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، استمر بداية من يوم الـ 26 من يناير الماضي وحتى 7 فبراير 2022، وعلى مدار أيامه الثلاثة عشر لاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً، تخطى الـ2 مليون زائر.