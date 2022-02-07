وزيرة الثقافة تلتقي شباب المتطوعين وتثمن مساهمتهم في نجاح معرض الكتاب

حرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على مشاركة شباب المتطوعين فرحتهم وحماستهم بمشاركتهم فى نجاح الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مثمنة دورهم الفعال، إذ التقت بهم في ختام الفعاليات، لالتقاط الصور التذكارية، ابتهاجا بهذه المشاركة الإيجابية، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين.

شباب المتطوعين

وجهت «عبد الدايم» الشكر لشباب المتطوعين، الذين شاركوا فى تقديم كل الخدمات والمساعدات المتنوعة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، التي كان لها أثر كبير في ظهورها بمستوى حضاري متميز، يليق بقيمة وريادة مصر الثقافية، وحثتهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن، ووصفتهم بالنماذج الواعدة للشباب الوطني المخلص.