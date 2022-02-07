«الحاج»: الإقبال على معرض الكتاب فاق المتوقع وننافس الفعاليات العالمية

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب كانت ناجحة بنسبة كبيرة جدًا، حيث فاق الحضور الجماهيري ما كان متوقعًا، وهو ما يؤكد أن الشعب المصري بخير وواعٍ لأهمية الثقافة والفن والوعي.

وأضاف «الحاج» في تصريحات لمراسل برنامج «اليوم» الذي يعرض على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين: «هناك تحولات كبيرة في النسخة الحالية من المعرض سواء على مستوى التحول الرقمي أو توصيل الكتب أو بيعها أون لاين أو في معرض الكتاب للطفل واستخدام التقنيات الذكية والبرنامج المهني الذي يعد إضافة مهمة جدًا».

البرنامج المهني

وأكد رئيس الهيئة العامة للكتاب أن البرنامج المهني يحول معرض القاهرة الدولي للكتاب من مجرد سوق نشر كبيرة وعظيمة إلى معرض داعم لصناعة النشر يضاهي أكبر المعارض في العالم، مشددًا على أنه أصبح الآن ينافس كبريات المعارض في العالم على المراتب الأولى.

الأردن ضيف شرف المعرض

ولفت، إلى أن إعلان المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف النسخة القادمة يعتبر خطوة جديدة في تاريخ المعرض، معربًا عن أمله في أن تكون الدورة الرابعة والخمسين من معرض الكتاب حافلة بالنشاط الثقافي الأردني والعربي».

كان الدكتور هيثم الحاج علي، أكد في تصريحات سابقة، أن المعرض نجح في أن يكون حدثًا قوميًا يجمع أفراد الأسرة، حيث إن معدلات زيارة الأسر كانت مرتفعة في الأيام الثلاث الماضية، لافتًا إلى أن المعرض شهد زحامًا كبيرًا يوم أمس وسيغلق أبوابه أمام الجمهور في الثامنة من مساء اليوم.