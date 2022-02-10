تأجيل محاكمة المتهمة بقتل «نجل سلفها» في القليوبية إلى أول مارس

قررت محكمة جنايات بنها «الدائرة الخامسة»، تأجيل محاكمة المتهمة بقتل نجل شقيق زوجها، بسبب خلافات عائلية، لجلسة الأول من مارس المقبل، لحضور الدفاع.

جاء القرار خلال جلسة اليوم الخميس، التي عقدت برئاسة المستشار محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح ومحمد صبحي وأحمد غنيمي، وأمانة سر علي القلشي ومحمد جمال طايل.

وضعت الجثة في «شوال» وألقتها بمصرف

تتضمن أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، بنسب إليها ارتكاب جريمة قتل الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، باستدراجه فور رؤيتها له يلهو أمام مسكنه إلى الطابق الأرضي، داخل حظيرة ماشية، ثم وضعت رأسه داخل وعاء فيه ماء.

وبعد تأكدها من أنه لقي مصرعه، وضعت الجثة في جوال، إلى جانب بعض المخلفات الخاصة بالحظيرة، وطلبت من زوجها، البالغ من العمر 40 عاما، سائق «شقيق والد المجني عليه»، نقل الجوال إلى خارج الحظيرة، بعدما أوهمته بأنه يحوي على مخلفات، ثم نقلا الجوال على الدراجة النارية خاصته، وألقاه بمصرف المريج، وعادت إلى المنزل.

بلاغ بواقعة القتل واعتراف المتهمة

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفل داخل جوال، برشاح المريج دائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يدعى «م. ع.».

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة عم المجني عليه، 35 عاما، ربة منزل، وتم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات عائلية بينها وبين والدة المجني عليه.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وعقب الانتهاء من التحقيقات أحالتها لمحكمة الجنايات.