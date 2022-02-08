إزالة 5 مبانٍ مخالفة ضمن الموجة الـ19 في محافظة القليوبية

تمكنت أجهزة المتغيرات المكانية بالقليوبية من رصد 5 حالات تعدي بالبناء في قرى سندنهور ومرصفا وكفر سندنهور والشموت التابعة لمركز ومدينة بنها، إذ تم إزالة الحالات التي وقعت على مساحة 650 مترا مربعا، عبارة عن بناء أسقف خرسانية وحوائط وأعمدة خرسانية دون ترخيص وصادر لها قرارات إزالة.

وتابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

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شارك في الحملة اللواء مروان حبيب نائب مدير الأمن، اللواء عمرو أبو راية مساعد مدير الأمن للأمن العام، العميد حازم عفت مأمور مركز بنها، حمادة وهدان نائب رئيس مركز ومدينة بنها، محمود أحمد مسؤول المتغيرات المكانية بالمحافظة، عدد من القيادات الأمنية.

استمرار متابعة سير العمل

أكد «الهجان»، في بيان له، اليوم الثلاثاء، استمرار متابعته لانتظام سير العمل في حملات الإزالة، لمنع أي تعديات مخالفة والتعامل الفوري في المهد، مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية غير القانونية، من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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وشدد على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظا على تطبيق القانون وهيبة الدوله، موضحا أنه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين.