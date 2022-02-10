معلومات عن لقاح «عبدالله» بعد إعلان كوبا فعاليته ضد أوميكرون بنسبة 92%

أعلنت السلطات الكوبية عن نجاح لقاح «عبد الله»، في حماية 90% من المطعمين ضد متحور أوميكرون، مشيرة إلى أنّ تسمية اللقاح بهذا الاسم يعود إلى قصيدة شهيرة بطلها شخصية مصرية ذاع صيتها في الثقافة الكوبية.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير كل المعلومات الخاصة بـ«لقاح عبد الله»، كالآتي:

- أحد اللقاحات الخمسة المعتمدة في كوبا

- أعلن عنه قطاع التكنولوجيا الحيوية في كوبا، منتصف العام الماضي، وأكدت التجارب فعاليته ضد فيروس كورونا بنسبة 92% .

-اللقاح يوفر أجسام مضادة لدى 90% من المطعمين به، وثبتت فعاليته ضد أوميكرون .

- سمي بهذا الاسم نسبة إلى شاب مصري نوبي وبطل إحدى قصائد الشاعر الشهير خوسيه مارتي، الذي توفي عام 1895.

-عرف عن خوسيه مارتي، حبه وتأثره بالشخصيات والأسماء العربية وتمجيدها .

- لقاح عبدالله مكون من 3 جرعات ضد فيروس كورونا .

- مر بكافة مراحل التجارب السريرية .

92 % نسبة فعالية اللقاح ضد أوميكرون

وعقب إعلان الرئيس الكوبى عن تمكن بلاده من تطوير لقاح عبد الله، بعد مراحل من التجارب السريرية، ذكرت مجموعة «بيوكوبافارما»، التي يتبع لها مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، أنّ لقاح عبد الله الذي طوره مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية يُظهر فعالية بنسبة 92.28 % بعد 3 جرعات .

وكانت السلطات في كوبا، طورت اللقاح، بعد موافقة المركز الحكومي لمراقبة الأدوية والأجهزة والأدوات الطبية، حيث أنهت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب على أكثر من 44 ألف متطوع تتراوح أعمارهم بين 19 و80 عاما، ومن ثم ثبتت فعاليته بنسبة 92%.