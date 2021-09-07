الأولى في العالم.. كوبا تطعم الأطفال فوق العامين ضد «كورونا»

أصبحت كوبا أول دولة في العالم تلقح الأطفال الذين تزيد أعمارهم على العامين ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، باستخدام لقاحين من صنع محلي غير معترف بهما من منظمة الصحة العالمية.

وكانت حملة تطعيم الفئة العمرية من 2 إلى 11 عامًا، انطلقت أمس الاثنين، في ولاية سيينفويجوس الواقعة في وسط البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار خبراء في كوبا، أمس الاثنين، إلى أن الأطفال الكوبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عامًا سيحصلون على لقاح كورونا في الأيام القليلة المقبلة ليتم تحصينهم ضد الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة «برنسا لاتينا» الكوبية.

وبدأت السلطات الكوبية، حملتها لتطعيم الأطفال الجمعة الماضية، وذلك بعد إنجاز التجارب السريرية على القاصرين باستخدام لقاحي «عبدالله» و«سوبيرانا»، وبدأت السلطات بأولئك الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما.

«الأدوية الأوروبية» تبدأ تقييما سريعا حول الجرعة التعزيزية من لقاح «فايزر»

من جانبها، قالت «وكالة الأدوية الأوروبية»، أمس الاثنين، إنها بدأت تقييما سريعا بشأن ما إذا كان ينبغي التوصية بجرعة تعزيزية من لقاح «فايزر» الامريكي الألماني، المضاد لـ«كورونا»، وقالت في بيان، إنها تبحث ما إذا كان ينبغي إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح بعد 6 أشهر من تطعيم من تجاوز عمرهم 16 عاما بالجرعتين الأولى والثانية لاستعادة الحماية بعد تضاؤلها.

وكانت شركة «فايزر»، قدمت في وقت سابق، طلبا لإدارة «الغذاء والدواء» الأمريكية، للحصول على تصريح بجرعة ثالثة، فيما قالت الحكومة الأمريكية في أغسطس الماضي، إن الجرعات التعزيزية ستكون متاحة على الأرجح أواخر سبتمبر الجاري.

وفي اليابان، رصدت وزارة الصحة اليابانية، أمس الاثنين، حالة وفاة جديدة بين أشخاص تم تطعيمهم بدفعة ملوثة من لقاحات شركة «موديرنا» الأمريكية، موضحة أن رجل «49 عاما» توفي في 12 أغسطس الماضي بعد مرور يوم فقط من تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح.

وهذه الحالة هي الثالثة لوفاة أشخاص تم تطعيمهم باللقاحات من الدفعة الملوثة، حيث توفي سابقا رجلان يبلغان من العمر 38 و30 عاما، فيما أشارت الوزارة اليابانية، إلى أنها لم تحدد بعد أي علاقة سببية بين تطعيم الرجل ووفاته.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 263374 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، اليوم، تسجيل 1597 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 263374 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2330 حالة.

من جانبه، قال مجلس بلدية «سول»، اليوم، أنه جرت حملة مكثفة لتشجيع الأجانب المقيمين في المدنية على خضوعهم لاختبار «كورونا» والتطعيم ضده وسط ازدياد نسبة الأجانب من بين المصابين بالفيروس، حديثا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقال مجلس بلدية سول، إن نسبة الأجانب من إجمالي المصابين من بين سكان المدينة ارتفعت من 6.3% في شهر يوليو إلى 9.2% في شهر أغسطس، فيما بلغ عدد الأجانب المقيمين المسجلين في العاصمة الكورية الجنوبية 242623 شخصا، ويمثل هذا الرقم 2.45% من إجمالي السكان في المدينة.