تعرف على مواعيد وبرامج «القومي للتعذية» لعلاج وتأهيل مرضى السمنة

أعلن المعهد القومى للتغذية، عن وضع عدة برامج لعلاج وإعادة تأهيل مرضى السمنة، من خلال العيادات الخارجية بالمعهد، حيث خصص المعهد، مركزا لعلاج وتأهيل مرضى السمنة، حيث يقدم المركز خدمة متميزة لمرضى السمنة المترددين على المعهد.

ويوفر المعهد قاعة «جيم» مجهزة بأحدث الأجهزة، لخدمة مرضى السمنة من داخل وخارج المعهد، كما يضم المركز الأجهزة الخاصة بالعلاج الطبيعي.

وتنقسم الخدمات التي يقدمها المركز لمرضى السمنة إلى:

- خدمات الألعاب الرياضية (الجيم) بأحدث الأجهزة.

- العلاج الطبيعي لمن يعانون من مشاكل طبية.

الأجهزة الرياضية بقاعة (الجيم) بمعهد التغذية

- مشايات كهربائية Treadmills حديثة.

- جهاز تجديف Rowing Machines.

- جميع أجهزة المالتي جيم MultiGym.

- عجلات رياضية Bicycles حديثة.

- أدوات رياضية مختلفة.

- غرفة كاملة للأيروبيك Aerobics تحتوي على جميع الأدوات الرياضية وشاشة كبيرة.

- غرف مجهزة للملابس، مزودة بلوكر، من أجل حفظ المتعلقات الشخصية.

- حمامات نظيفة مجهزة لكل من السيدات والرجال والسيدات.

طريقة الاشتراك فى الجيم

- يستقبل المركز جميع الأعمار السنية بداية من سن 18 سنة.

- 120 جنيها قيمة الاشتراك الشهري، شاملة الكشف الطبي، وذلك لعدد 12 جلسة.

انواع خدمات الجيم بمعهد التغذية لتأهيل مرضى السمنة

- الكشف من جانب أخصائي الروماتيزم والطب الطبيعي.

- وضع برنامج غذائي كامل للمرض من جانب أخصائي التغذية.

- أخذ القياسات لكل المرضى، قبل بداية مرحلة العلاج والتأهيل.

- يقوم المعهد بتوفير متابعة للحالة كل ٦ جلسات، لمعرفة مدى تقدمها.

الأجهزة الطبية التى يوفرها المعهد للعلاج الطبيعى

- جهاز للموجات فوق الصوتية.

- أجهزة تنبيه كهربائية.

- أجهزة فاكيوم.

- أجهزة الأشعة تحت الحمراء.

- أجهزة مساج.

الاشتراك فى مركز العلاج الطبيعي

- يستقبل المركز جميع حالات المرضى، التى تعاني من أمراض «خشونة المفاصل، ألم العظام ، الإنزلاق الغضروفي»، بالاضافة إلى تأهيل حالات الشلل النصفي.

- قيمة الاشتراك 35 جنيها لجلسة العلاج الطبيعى.

مواعيد العمل بمركز الجيم ومركز العلاج الطبيعي

- بالنسبة للسيدات، كل من أيام «الأحد، الثلاثاء، الخميس»، من الساعة 8 ونصف صباحا وحتى الثانية ظهرا.

- للرجال، أيام «السبت، الاثنين، الأربعاء»، من الثامنة ونصف صباحا وحتى الثانية ظهرا.