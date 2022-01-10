خبيرة تغذية: السمنة جائحة عالمية جديدة.. سبب صامت للموت

حذرت الدكتورة الدكتورة مروة شعير، مدرس التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، من السمنة التي قد تحدث بسبب تراكم الدهون الزائدة التي تؤدي للضرر بالصحة بشكل عام، وكلما زادت الدهون زاد وزن الجسم، وهناك ارتفاعا سريعا في معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم وتم وصف الانتشار العالمي للسمنة بأنه جائحة، وتعد من أسباب الوفاة الصامتة.

السمنة تسبب العديد من الأمراض السارية

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن السمنة من الأسباب الجذرية للعديد من الأمراض وتؤدي إلى عدد كبير من المشاكل الصحية التي يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على الصحة، ومن الآثار الجانبية للسمنة تحدث الإصابة بمرض «السكري من النوع الثاني- عسر شحيمات الدم- أمراض القلب- ارتفاع ضغط الدم».

السمنة تنتج عن قلة الحركة

وتابعت مدرس التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن السمنة من الأسباب الناتجة عن قلة الحركة والتي تسبب الإصابة ببعض آلام في مفصل الركبة والظهر وضيق التنفس، وهناك تأثير سلبي للسمنة على النساء، وقد تسبب العقم لدى النساء، ويكون ذات ارتباطا ببعض أنواع السرطان لدى كل من الرجال والنساء، ترتبط أيضًا بحالات مثل حصوات المرارة والارتجاع المعدي.

الأمراض التي تنتج عن السمنة

وأوضحت أن هناك العديد من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن السمنة والتي تتمثل في:

- مرض السكري من النوع 2:

مرض السكري من النوع 2 هو عبارة عن اضطراب طبي طويل الأمد ترتفع فيه مستويات السكر في الدم.

- ارتفاع ضغط الدم:

وعسر شحميات الدم ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع تكون فيه قوة الدم على المدى الطويل ضد جدران الشرايين عالية بما يكفي للتسبب في مشاكل صحية مثل أمراض القلب.

- انقطاع النفس الانسدادي النومي:

أكثر مشاكل الجهاز التنفسي المرتبطة بالنوم انتشارا هي انقطاع النفس الانسدادي النومي يتسبب في توقفك وبدء التنفس بشكل متكرر أثناء النوم الأعراض الشائعة لانقطاع النفس الانسدادي النومي هي الشخير المفرط والنعاس أثناء النهار.

- مرض الكبد:

أكبر عضو في جسمك هو الكبد، يساعد في هضم الطعام وتخزين الطاقة وإزالة السموم من الجسم، ومرض الكبد الدهني وتليف الكبد حالتان يمكن أن تصيبا الكبد بسبب السمنة.

- السرطان :

هو حالة تنمو فيها بعض الخلايا في الجسم بشكل خارج عن السيطرة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن يبدأ عمليا في أي جزء من الجسم، من المعروف الآن أن العديد من أنواع السرطان مرتبطة بالسمنة.

- المضاعفات المرتبطة بالحمل:

يمكن أن تؤدي السمنة إلى مضاعفات أثناء الحمل والولادة، بما في ذلك سكري الحمل وتسمم الحمل والولادة القيصرية والولادة المبكرة والإجهاض.