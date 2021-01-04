رحلة علاج «حمادة» تنتهي بوفاته في مستشفى الشهداء.. هزمته السمنة

8 أيام فاصلة، قضاها «حمادة شعيب»، مريض السمنة المفرطة داخل مستشفى الشهداء بمحافظة المنوفية، للعلاج من إصابته بـ«داء الفيل»، الذي تسبب في زيادة وزنه إلى أكثر من 290 كيلوجرام، إلى أن فاضت روحه إلى بارئها اليوم، رغم محاولات الأطباء لإنقاذ حياته دون نتيجة.

وبعد نشر معاناة «حمادة» في «الوطن»، خاصةً بعد صعوبة حالته، حيث كان يخرج الصديد من جسمه، وفقدان إحدى عينيه، وعدم قدرته على العمل كسائق نقل ثقيل، وجهت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بسرعة نقله إلى مستشفى الشهداء المركزي، بمحافظة المنوفية، للعلاج على نفقة الدولة.

الأيام الأخيرة

في إحدى غرف مستشفى الشهداء، قضى «حمادة» أيامه الأخيرة، فبعد توقيع الكشف الطبي عليه والاطمئنان على حالته الصحية، تدهورت حالته فجأة خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وبدأ يدخل في غيبوبة، وما لبث أن رحل وفارق الحياة تاركاً خلفه حلم العودة إلى المنزل من جديد، وأن يقف على قدميه ويتحرك، كما كان في الماضي.

الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن وفاة حمادة شعيب نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، موضحاً أنه كان قد بدأ يعاني من غيبوبة نتيحة مرضه.

وبدأ «حمادة»، ابن قرية «ميت شهالة»، التابعة لمركز الشهداء، يعاني من زيادة في الوزن منذ 20 سنة، حيث كان يعمل سائق درجة أولى، وهو ما اضطره إلى الجلوس في المنزل، خاصةً وأن أصحاب السيارات كانوا يقولون له: «كرسي السيارة بيتكسر أول ما تقعد عليه»، ومع جلوسه في البيت كان وزنه يزداد يوماً بعد يوم.

الحزن يخيم على قريته

حزن كبير تركه رحيل «حمادة» بين أهله ومعارفه، الذين عاشوا معه حلم عودته إلى منزله مجدداً واقفا على قدميه، ولكن تحطمت آمالهم على صخرة المرض، بعد عودته إلى قريته، ولكن ليس على قدميه كما كانوا يأملون، وإنما محمولاً على الأكتاف لمواراته الثرى.

العديد من أهالي القرية، الذين شاركوا في تشييع «حمادة»إلى مثواه الأخير، طلبوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن تشفع له معاناته مع المرض الذي أودى بحياته، والصعوبات التي واجهته، وكان راضياً بقضاء الله.