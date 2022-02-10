بشرى لأهالى رشيد: إقامة محطة معالجة للصرف الصحى على 8 أفدنة

زف النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بشرى سارة لأهالي رشيد، قائلًا إن لجنة المقترحات والشكاوى وافقت على الاقتراح المقدم منه بشأن إمكانية التنازل عن المساحة المطلوبة «بحد أدنى 8 أفدنة» وذلك لإقامة محطة معالجة للصرف الصحى لخدمة كل ريف مركز رشيد «قرى الوحدة المحلية بقرية إدفينا، وقرى الوحدة المحلية بقرية محلة الأمير، وقرى الوحدة المحلية بقرية الساحل» وذلك فى المكان المقترح.

كان النائب قد تقدم باقتراح برغبة بشأن تعطيل إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية محلة الأمير، دون أى سند أو سبب أو مبرر منطقي.

أرض ملائمة لإقامة المحطة

وأضاف «الجاهل»، في بيان له اليوم، أنّ هناك قطعة أرض ملائمة لإقامة المحطة، والتى تم شرائها بالجهود الذاتية للمواطنين، وصادر لها قرار تخصيص منذ ما يقارب 20 عاما، وإضافة محطة قرية أدفينا عليها التي لن يكون لها مكان في محطة «فزارة» اقرب المحطات لها.

وتابع، أنّ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هي صاحبة التعطيل فى إنشاء محطة المعالجة، حيث أنها لم تقم بتكليف احد المكاتب الاستشارية بعمل تقرير الأثر البيئي للمحطة.

الهيئة القومية لمياة الشرب

واستكمل عضو مجلس النواب، أنه رغم مطالباتنا المستمرة وخطاباتنا الى الهيئة القومية لمياة الشرب وكذا وزارة الإسكان بسرعة تكليف احد المكاتب الاستشارية، دون استجابة، وأضاف الموضوع أصبح جد خطير، ويحتاج الى التحرك الفورى والسريع، لاسيما أنه لا يوجد معوقات لإنشاء محطة معالجة مياه الشرب والتى تخدم أكثر 180 الف نسمة.