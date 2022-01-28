مجلس النواب هذا الأسبوع: الموافقة النهائية على 5 مشروعات قوانين

شهدت جلسات مجلس النواب، هذا الأسبوع، حراكا كبيرا، وتم خلالها مناقشة عدد من مشروعات القوانين، فضلا عن الموافقة نهائيا وبأغلبية ثلثي الأعضاء «وقوفا» على 5 مشروعات قوانين، وهي:

الموافقة نهائيا على 5 مشروعات قوانين

تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد لتحقيق الانضباط المالي الكامل، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ويستهدف تحقيق التنمية المستدامة مصر 2030، ومشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية لتحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري، ومشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) لتيسير حركة الانتقال داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار لدعم وتنمية السياحة وتنشيطها، ودعم مشروعات المتاحف والآثار.

مشروع قانون المنشأت الفندقية

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وتم إرجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية المقبلة. كما شهدت الجلسات البرلمانية الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (632) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية والصين الشعبية.

وشملت الجلسات، عددا من التصريحات الهامة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي أكد خلالها على أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات، وتعبر عن المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان.

رئيس النواب يلتقي السفيرة مشيرة خطاب

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعتبر هذه الزيارة هى الأولى من نوعها، إذ حرص على تقديم التهنئة بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد، معربا عن ثقته التامة في أعضاء المجلس في الاضطلاع بمهامهم الوطنية.