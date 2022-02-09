رئيس مجلس النواب يهنئ المستشار بولس فهمي على رئاسة المحكمة الدستورية

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للمستشار بولس فهمى، بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

تكليف بالغ الأهمية في مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن

جاء في نص برقية التهنئة: «يسعدني أن أتقدم لكم بخالص التهاني على ثقة القيادة السياسية بتوليكم منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو تكليف بالغ الأهمية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن؛ حيث ينتظركم الكثير من الأعباء والمسؤوليات التي نحن على ثقة كبيرة من قدرتكم على القيام بها على أفضل نحو ممكن، بما فيه خير مصر وشعبها».

جبالي: تولي مسؤولية المحكمة الدستورية استمرار لمسيرة العطاء

وأضاف رئيس مجلس النواب: «وإننا لننتهز هذه المناسبة لنؤكد لكم ثقتنا بأن توليكم لهذا المنصب المهم سوف يكون استمراراً لمسيرة عطائكم، وإضافة نحو مزيد من الإنجاز، والكفاءة في الأداء».

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة: «نكرر تهنئتنا لكم، داعين المولى عز وجل، أن يكون التوفيق حليفكم، وأن يعينكم على ما أقامكم فيه، كل التحية والتقدير لشخصكم الكريم».