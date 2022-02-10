إدراج 24 قرية في دمياط وفارسكور فى المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة»

اعتمد البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة»، والذى يجرى تنفيذه تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، إدراج 24 قرية بمركزى دمياط وفارسكور بواقع 10 قرى بمركز دمياط و14 قرية بمركز فارسكور فى المرحلة الثانية التى تبدأ في 2023، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى تنفذ بقرى مركز كفر سعد بعدد 28 قرية بإجمالى 219 تابعا، حيث يجرى تنفيذ 791 مشروعًا ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وجاء اختيار قرى مركزى دمياط وفارسكور بناءا على إحصائيات وبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذى جرى بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، حيث تعانى تلك القرى من افتقار الخدمات الرئيسية.

مبادرة حياة كريمة

وتهدف مبادرة «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

مراحل عمل المبادرة

تم تقسيم القرى الأكثر إحتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية

وينفذ البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة»، تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء فضلا عن 4 مجموعات عمل أهمها مجموعة العمل على مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وتنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية وتضم وزارة الإسكان بهيئاتها المختلفة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الأبنية التعليمية، وزارة الصحة، وزارة الري، وزارة الشباب، وزارة البترول، كما أن وزارة التنمية المحلية تلعب دور رئيسى فى مجموعة عمل التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وسكن كريم ومجموعة المؤشرات والقياس