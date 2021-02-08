محافظ دمياط تتفقد اصطفاف معدات تطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، بمدينة دمياط الجديدة، اصطفاف 160 من المعدات والمركبات المشاركة في أعمال تطوير هذه القرى، وتشتمل (حفارات، ولوادر، ولواري، وهراس أسفلت، وبلدوزرات، وجريدر).

وأكدت محافظ دمياط، ضرورة جاهزية هذه المعدات وتدريب الكوادر البشرية على الاستخدام الأمثل لها، لتنفيذ أعمال التطوير على الوجه الأكمل، كما ذكرت أن مبادرة «حياة كريمة» تُعد مشروع قومى عملاق، لتنفيذ قرى نموذجية و تطوير الريف المصرى.

وشددت «عوض» على أهمية توحيد الجهود لتنفيذ العديد من التداخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق بمركز كفر سعد، وكذا تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهالى تلك القرى.

في سياق آخر، تابعت الدكتورة منال عوض، آخر التطورات الخاصة بمشروع إنشاء سوق الجمعة المقرر تنفيذه بمنطقة شطا، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم مع اللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط، واللواء عاصم الطنانى مدير إدارة التخطيط بالجهاز، والدكتور سامر سمير استشارى معمارى بجهاز التعمير، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى بالوحدة.

حيث تم عرض التصور والتصميم النهائى للمشروع، وذلك بعد مراعاة جميع المعايير والمتطلبات والاشتراطات الهندسية بما تتناسب مع طبيعة النشاط المنشأ لأجله السوق، الذي يضم وحدات تجارية ومبنى إدارى ووحدة للأمن ومسجد و بوابات وأماكن انتظار السيارات ودورات مياه وكافيتريا.

كما ناقشت المحافظ الخطوات التنفيذية والإنشائية للمشروع وتخطيط الممرات الفرعية والطرق الداخلية والمحيطة بالسوق، ومنظومة الحماية المدنية وأعمال الإنارة والمرافق والأرصفة وبالوعات صرف مياه الأمطار.

أقرأ أيضًا:-

إزالة فورية لتعد على أرض زراعية بمساحة 1050 مترا في دمياط