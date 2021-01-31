محافظ دمياط تشرح خطة تطوير 28 قرية بكفر سعد ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تحدثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن خطة تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد، ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، مؤكدة حصر احتياجات هذه القرى من خدمات مختلفة، من ممثلي الجهاز المركزي للتعمير، والأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأوضحت «المحافظ»، أن الاحتياجات تتلخص في الآتي:

قرى تتبع مدينة كفر سعد «الإسماعيلية والتوفيقية والسعدية البحرية والسعدية القبلية والحسينية»، وقرية كفر الوسطانى «كفر الوسطانى والبدراوى وأبو راشد»، وقرية المحمدية وتوابعها «المحمدية، الإبراهيمية القبلية، تفتيش ثان»، وأيضاً قرية كفر سعد البلد «كفر سعد البلد والنواصرية»، والسوالم، و كفور الغاب بتوابعها «كفور الغاب، الدهايمة، منشأة ناصر»، وقريتى كفر سليمان البحرى واللوزي وكذلك قريتي كفر شحاتة ودار السلام وقرية كفر المنازلة، قرية ميت أبو غالب وتوابعها».

وقالت «محافظ دمياط»، إنه تم وضع هذا المشروع القومي العملاق، على رأس اهتمامات المحافظة، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية، إذ تم وضع خطة محددة تتضمن كل الأعمال التي يتطلب تنفيذها بهذه القرى بكل القطاعات، حيث سيتم تنفيذ عدد 525 أعمال طرق داخلية بتكلفة 1.161 مليار جنيه، وكذلك 29 مشروع إنارة عامة بتكلفة 66 مليون جنيه و16 مشروع لتحسين البيئة و32 مشروع بقطاع مياه الشرب بتكلفة 301 مليون جنيه، و28 مشروع بقطاع الصرف الصحى بتكلفة 894 مليون جنيه.

وأيضا 26 مشروع بقطاع الكهرباء بقيمة 99 مليون جنيه ومشروع بقطاع الاتصالات بتكلفة 288 مليون جنيه، فضلاً عن عدد 17 مشروع بقطاع رفع كفاءة الطرق المحلية ومداخل القرى بتكلفة 236 مليون جنيه، و29 مشروع بقطاع الموارد المائية والرى بقيمة 176 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى 48 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 114 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 29 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الزراعة بقيمة 14 مليون جنيه و8 مشروعات بالتضامن الاجتماعيث، بتكلفة 6 ملايين جنيه و29 مشروع توصيل الغاز الطبيعى بتكلفة 140 مليون جنيه و4 بقطاع الطب البيطري بتكلفة 8 مليون جنيه، و28 مشروع بقطاع الشباب والرياضة، بتكلفة 44 مليون جنيه بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه تقريبا، هذا إلى جانب تكلفة معدات تحسين البيئة.

وأشارت عوض، إلى أن هناك تكاتف للجهود لتذليل أية عقبات، وتيسير كل الإجراءات للإسراع فى معدلات تنفيذ هذه الأعمال، منوهة بأنه تم مؤخرًا عقد اجتماع تنسيقي مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وممثلي وزارتي التنمية المحلية والزراعة، لبحث آليات تحديد الأحوزة العمرانية لعدد من القرى والتوابع بمركز كفر سعد لتوصيل الخدمات المختلفة لهذه المناطق.

وذكرت «محافظ دمياط»، أن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كل الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

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