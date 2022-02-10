«خارجية النواب»: نقدر دور البرتغالي «كيروش» مع المنتخب الوطني وتدعمه للقوة الناعمة لمصر

قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إنه جرى التواصل مع مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة لإجراء نقاش مبدئى حول مجمل العلاقات المصرية البرتغالية فى سياق دور البلدين فى المنطقة الاورومتوسطية وما يرتبط بالشواغل المشتركة فى هذا الشان .

دور القوة الناعمة

ولفت كريم درويش لأهمية دور القوة الناعمة والتى تشمل الرموز الوطنية البارزة فى كافة المجالات ومنها الرياضية التى يعول عليها كجانب فى التقريب بين الشعوب والتواصل الحضارى والثقافى فى عالم يرنو إلى التعاون والتكامل والشراكة لتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات العالمية .

اللجنة تقدر دور كيروش

وتابع رئيس خارجية النواب إن دور البرتغال في المنطقة الاورومتوسطية ودور القوة الناعمة في علاقات مصر والبرتغال ضمن اهتمامات اللجنة، وهو الباعث للتواصل مع سفيرة البرتغال بالقاهرة للاعراب عن تقدير اللجنة للدور الذى قام به كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالى الذى يتولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى لكرة القدم الذى قدم أداءً رائعًا اتسم بالجماعية والتفانى والعزيمة خلال بطولة أمم أفريقيا 2022.

واختتم «درويش» حديثه بأن سفيرة البرتغال بالقاهرة أعربت عن سعادتها للتواصل وما تم تناوله إزاء كيروش وتطلعها لترتيب لقاء باللجنة لتعزيز العلاقات المشتركة فى كافة المجالات .