عاجل .. مجلس النواب الليبي يوافق على التعديل الدستوري بأغلبية مطلقة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أنه تمت الموافقة على التعديل الدستوري الثاني عشر بعد أن تلى مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم.

جاء ذلك بعد أن توافقت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب الليبي وأعضاء المجلس الأعلى على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري. ومن جانبه، صرح الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس قد وافق باغلبية مطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر، من خلال موافقة 126 نائبا بالبرلمان من 147.