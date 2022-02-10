«اتحاد السلة» عن تجنيس لاعب أمريكي: الدافع وطني.. ولا مشكلة أخلاقية

قال محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إنّ الاتحاد يتعامل مع تجنيس اللاعب الأمريكي ديورك سبنسر بدافع وطني، موضحًا: «لوائح الاتحاد الدولي تسمح بذلك، وأخلاقيا فإننا لن نخطف لاعب من منتخب آخر، واللاعب لم يكن يشارك مع منتخب بلاده، ودول عربية وإفريقية كثيرة فعلت ذلك مثل تونس وأنجولا ولبنان والأردن وقطر وأفضل لاعب في العالم يوناني الجنسية من أصل نيجيري».

وأضاف «عبد المطلب»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج 8 الصبح على قناة DMC، أن المنتخب الوطني في حاجة إلى إعداد جيد، كما أن الاتحاد استعان باللاعب من أجل سد النقص في مركز معين: «عاوزين نعمل نتايج أفضل، ودول كتير في العالم عملت كده ومفيش مانع أخلاقي، وسبنسر مش الاختيار الأول، وكان في لاعب يلعب في الدوري اليوناني لكن بعض الظروف منعته، أما سبنسر فهو لاعب رائع، والزمالك فكر في الحصول على خدماته، ونحاول إنهاء أوراقه قبل نهاية الشهر الحالي».

50% من سعة الصالة جاهزة للجمهور

من ناحية أخرى، أكد أن الصالة التي ستستضيف بطولة كأس العالم للأندية سيمثل 50% من سعتها، موضحًا: «البطولة ستشهد مباريات قوية للغاية بحضور بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا وبطل أفريقيا وممثل NBA».

وأوضح أن ممثل NBA هو أقوى الفرق المشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أنه شارك في نسختين سابقتين من البطولة ولم يفوزوا بها، لأنهم لم يتعاملوا معها بالتركيز اللازم، وهو ما سيختلف كثيرا في هذه المرة.

كل شيء وارد

وتابع: «الفريق الأمريكي هو الأقوى، لكن كل شيء وارد، وأول مرة سيشارك في هذه البطولة، والمنتخب تصنيفه متأخر، والزمالك يستكشف هذه البطولة».

وأشار إلى أن الزمالك لعب ضد المنتخب الوطني مباراة ودية قبل يومين وسيستعين بـ4 لاعبين أجانب، كما أنه يمتلك عددا كبيرًا من اللاعبين الأجانب.