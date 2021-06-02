اصطدام سيارة رئيس اتحاد السلة بتوك توك يتسبب في إصابة شخصين بالدقهلية

أصيب كهربائي سيارات وموظف في محافظة الدقهلية، اليوم، في حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكي يستقلها مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة على طريق رافد «جمصة - المنصورة» أمام كوبري عمار بدائرة مركز بلقاس.

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزى بوصول كل من : «طارق السيد عبد الفتاح عيسى، 52 سنة كهربائي سيارات، ومقيم قرية «سرسو البرامون» دائرة مركز المنصورة مصابا بكسر بالساق اليسرى، ونجل عمه حازم ناجح عبد الفتاح عيسى 50 سنة موظف، ومقيم بذات القرية مصابا بجرح قطعى بصوان الأذن اليسرى وآخر بالجبهة، وإدعاء حادث طريق، وتم تحويل الثانى إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤالهما، في محضر الشرطة، قررا بأنه أثناء سيرهما بالتوك توك بدون لوحات معدنية قيادة الأول على طريق رافد «جمصة - المنصورة» وأمام كوبري عمار دائرة المركز، اصطدم بالتوك توك من الخلف السيارة رقم «ع س ق 5938 ملاكي»، قيادة الدكتور مجدي حسني حسين أبو فريخة، 61 سنة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ومقيم دائرة أول طنطا بمحافظة الغربية مما أدى إلى حدوث إصابتيهما.

وبسؤال الدكتور مجدى حسني حسين أبو فريخة، قائد السيارة قرر أنه أثناء سيره فوجئ بتوقف التوك توك أمامه فجأة، ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.