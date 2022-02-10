وزيرة التجارة تعلن توصيات المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنّ الدورة رقم 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، اتخذت العديد من القرارات الهامة ذات العلاقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم العمل العربي المشترك، وتهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، فيما يتعلق باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وإزالة معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية.

مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الإنجازات

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إنّ المجلس في دورته الحالية خرج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الإنجازات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاقتصادي العربي الذي يتطلب مزيد من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع المجالات.

وجاءت أهم توصيات المجلس، التأكيد على الموضوعات الاقتصادية المقترح تضمينها في مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ31 منها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، ومتابعة متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وما تم إنجازه في ملف الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، كما تم التباحث حول الوضع الاقتصادي في الدول العربية ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم الإثناء على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

إنشاء منصة عربية للمنافسة

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بلجنة التنفيذ والمتابعة، تم الترحيب بمبادرة إنشاء منصة عربية للمنافسة (شبكة المنافسة العربية) والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على التعاون العربي المشترك في هذا المجال، كما تم إصدار توصيات خاصة بقواعد المنشأ التفصيلية العربية والشؤون الجمركية حيث تم اعتماد اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية وكذا توصيات بشأن الاتحاد الجمركي العربي وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي.

استضافة معرض اكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض

كما تضمنت التوصيات دعم طلب المملكة العربية السعودية باستضافة معرض اكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، تحت شعار «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل»، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في حشد الدعم الدولي المؤيد لطلب المملكة استضافة المعرض، والطلب من الدول العربية الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض المعني باختيار الدولة المضيفة للمعرض، تأييد طلب المملكة استضافة هذا المعرض الدولي الهام.