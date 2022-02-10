«المستخدمون لا يشاهدون الإعلانات».. إيرادات «تويتر» تتراجع عن التوقعات

أعلنت شركة «تويتر»، اليوم الخميس، أن إيرادات الإعلانات الفصلية ونمو المستخدمين كانت أضعف من المتوقع، ما يشير إلى أن خطة التحول لم تؤت ثمارها بعد على الشبكات الاجتماعية.

وقال الشركة، إنه بالرغم من ذلك، حققت تقدمًا ملموسًا نحو هدف الوصول إلى 315 مليون مستخدم و7.5 مليار دولار من العائدات السنوية بحلول نهاية عام 2023، مشيرة إلى أن نمو المستخدمين يجب أن يتسارع في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي هذا العام.

غرفة دردشة ونشرات إخبارية لجذب المستخدمين والمعلنين

وتعمل «تويتر»، على عدة مشروعات حالياً مثل غرف الدردشة الصوتية والنشرات الإخبارية لإنهاء الركود طويل الأمد وجذب مستخدمين ومعلنين جدد، ونما المستخدمون النشطون يوميًا أو المستخدمون الذين يشاهدون الإعلانات، بنسبة 13% إلى 217 مليونًا في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر، دون التقديرات السابقة البالغة 218.5 مليونًا، وفقًا لبيانات «ريفينتيف».

ونمت عائدات الإعلانات للربع الأخير من العام الماضي بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 1.41 مليار دولار، دون تقديرات المحللين البالغة 1.43 مليار دولار، كما توقعت الشركة أن يبلغ إجمالي إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري 1.17 مليار دولار إلى 1.27 مليار دولار.

وقال المدير المالي «نيد سيغال»، إن نمو المستخدمين يتماشى مع إرشادات تويتر في الربع السابق، وأن الطلب على الإعلانات لم يكن قوياً في الأسابيع القليلة الماضية من الربع الأخير كما كان في بداية موسم العطلات.

فيسبوك يلوم «آبل» بعد تراجع المُعلنين

وانخفض إجمالي التفاعلات الإعلانية، التي تشمل النقرات، بنسبة 12% ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحول نحو إعلانات الفيديو والتنسيقات الأخرى التي تتلقى مشاركة أقل من المستخدمين، ولكنها أكثر تكلفة ومربحة لتويتر، حيث ارتفعت تكلفة كل مشاركة إعلانية بنسبة 39%.

وألقى مالك فيسبوك، مارك زوكربيرج، الأسبوع الماضي باللوم على تغييرات هواتف آبل، في الإضرار بقدرة المعلنين على استهداف وقياس الإعلانات، وقال إنه قد يكون له تأثير بقيمة 10 مليارات دولار على أعمال إعلانات «ميتا» هذا العام.

وأفاد موقع تويتر أن إجمالي الإيرادات في الربع الأخير من 2021، والذي يتضمن أيضًا الأموال المكتسبة من ترخيص البيانات، ارتفع بنسبة 22% بما يعادل 1.57 مليار دولار، بما يتماشى مع تقديرات المحللين.