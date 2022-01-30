مسلسل «أبو العروسة 3» يتصدر تريند تويتر بعد عرض أولى حلقاته

تصدر الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعد إذاعة أولى حلقاته أمس على شاشة قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، إذ نال المسلسل الكثير من الإشادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أولى حلقات الجزء الثالث.

مسلسل أبو العروسة 3

وتدور أحداث مسلسل أبو العروسة في 60 حلقة، وهو بطولة مجموعة من النجوم، وهم: «سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي»، وهو من تأليف واخراج هاني كمال.

وتدور أحداث مسلسل «أبو العروسة»، في إطار اجتماعي كوميدي، حول أسرة من الطبقة المصرية المتوسطة والتحولات التي طرأت عليها، وعدة مشكلات تواجه الموظف «عبدالحميد»، الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، وكيف تغيّرت حياته خلال الفترة الأخيرة بعد خروجه على المعاش، وكيفيه تعامله مع مشكلات أسرته في إطار كوميدي بمشاركة زوجتة عايدة التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر.

وفاء صادق ضيف شرف مسلسل أبو العروسة 3

وانضمت الفنانة وفاء صادق، للجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، وروجت لمشاركتها في المسلسل من خلال نشر صورة من سيناريو العمل، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعقت، «مفاجأة، يا ترى إيه اللي وداني عندهم؟ مش هقولكم استنونا».

أغنية راجعين

وطرحت الشركة المنتجة قبل أسبوع من عرض المسلسل، الأغنية الدعائية «راجعين» بصوت الفنان مدحت صالح، وتضمن الفيديو كليب الخاص بالأغنية مقاطع من كواليس تصوير الجزء الثالث من العمل، ومشاهد كوميدية بين أبطاله، وهي من كلمات سلطان صلاح، وألحان وتوزيع خالد عز، وحققت الأغنية مليون مشاهدة في أول يوم من طرحها.