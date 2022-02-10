اعرف مرتبك الجديد من درجتك الوظيفية بعد الزيادة

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على عدد من القرارات الخاصة بالمرتبات، وأبرزها تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة ومشروع بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به.

وأكد المجلس في بيان له، الموافقة على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مرتبات الموظفين في الحكومة بدءا من يوليو 2022

- 8700 جنيه الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن للدرجة الممتازة

- 6300 جنيه الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن الدرجة العالية

- 4500 الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن الدرجة الأولى

- 3900 الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن الدرجة الثانية

- 3420 الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن الدرجة الثالثة

- 3180 جنيها الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن الدرجة الرابعة

- 2940 جنيها الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن الدرجة الخامسة

- 2700 جنيه الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن الدرجة السادسة.

زيادة مكافأة أطباء الامتياز

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، موضحاً أن التعديل يؤكد أنه يحق للأساتذة المتفرغين أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر وعلى أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض العالي، موضحاً أن التكلفة المالية تقدر لهذا الإجراء بنحو نصف مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض.