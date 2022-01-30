كورونا وغياب الوزراء يؤجل جلسة مجلس الأمة الكويتي

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة الكويتى اليوم، لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور وزراء بالحكومة.

وأفادت الصفحة الرسمية لمجلس الأمة الكويتى على موقع التواصل الاجتماعى برفع الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع الصحى والوقوف على الإجراءات والقيود الخاصة بفيروس كورونا، خاصة فى ظل الإرتفاع اليومى لأعداد الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يرفع جلسة اليوم الخاصة لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومةhttps://t.co/zJC8Q2S1um pic.twitter.com/jdVr7s9d70 — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) January 30, 2022

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا، أن «الغانم» وجه في وقت سابق الدعوة لعقد الجلسة الخاصة المقررة اليوم بناء على طلب نيابي لمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن كورونا، حيث أن المادة 116 من الدستور الكويتى تنص على ضرورة أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.

الحكومة طلبت التأجيل

وفي بيان رسمي تناقلته وسائل الإعلام الكويتية، طلبت الحكومة من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع النواب مقدمي الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون الوزارة جاهزة للرد إلا أنه جرى رفض تغيير الموعد لذا تعذر على الحكومة حضور الجلسة، خاصة بعد إعلان إصابة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي.

يذكر أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي، كان قد أوضح، قبيل إعلان إصابته، أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة لا مانع لديها في عقد جلسة خاصة أو تخصيص وقت في جلسة عادية للمناقشة والرد على كل تساؤلات ومقترحات أعضاء مجلس الأمة الواردة في طلب عقد جلسة خاصة بشأن الوضع الصحي الناتج من جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية والتي كانت مقررة اليوم.

إصابات كورونا بين الوزراء فى الحكومة الكويتية

وتجدر الإشارة إلى أن صحف كويتية أعلنت أمس إصابة الراجحي بفيروس كورونا ويطبق حالياً بروتوكول العزل المنزلي ويمارس مهامه عن بُعد.

فى سياق متصل، كانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت عن إصابة وزير الصحة الكويتي، الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا، بينما سجلت الوزارة أمس 5808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 534062.