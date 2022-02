أمريكا فيريرا تنضم إلى فريق عمل فيلم «Barbie».. سيعرض بداية 2023

انضمت الممثلة الأمريكية من أصول لاتينية أمريكا فيريرا إلى بطولة فيلم «Barbie» أمام النجمة مارجوت روبي، ويتولى كتابة السيناريو نواه باومباخ بمشاركة جريتا جيروج التي تقوم بإخراج الفيلم الذي تدور أحداثه حول الدمية الشهيرة «باربي» التي تقوم بدورها روبي، بينما يقوم وريان جوسلينج بلعب دور «كين»، وذلك وفقا لما كشفه موقع «فارايتي».

بدء تصوير فيلم «Barbie» العام الجاري.. وطرحه في السينمات 2023

ولم يتم الكشف عن طبيعة الشخصية التي من المقرر أن تقدمها «فيريرا» حيث تم الاحتفاظ بتفاصيل الحبكة الرئيسية للفيلم، من المقرر أن يبدأ إنتاج فيلم «Barbie» في أوائل هذا العام في استديوهات «وارنر برذرز» بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليكون جاهزا للعرض في دور العرض السينمائي بحلول عام 2023.

وبدأت المخرجة العمل على المشروع منذ عام 2019، وأكدت أنه لا يقدم نفس القصة الكلاسيكية للدمية الشقراء الشهيرة، موضحة في تصريحات سابقة لها إن الفيلم سيكون فرصة لإلهام للأطفال الأصغر سنًا.

«I Am Not Your Perfect Mexican Daughter» أحدث مشاريع أمريكا فيريرا في السينما

اشتهرت أمريكا فيريرا بمسلسلها الحائز على جوائز إيمي «Ugly Betty» بالإضافة إلى مسلسل «Women Have Curves»، كما شاركت بصوتها في فيلم الرسوم المتحركة «How to Train Your Dragon»، وحظت بردود أفعال إيجابية عن أداء دورها في مسلسل «Superstore»، الذي لعبت فيه دور البطولة على مدار 5 مواسم من إجمالي 6 مواسم، بالإضافة إلى مسلسل «Gentefied»، كما شاركت في إخراج حلقات متعددة من كلا العرضين.

تعاقد الممثلة المكسيكية على إخراج أول تجاربها الروائية الطويلة بعنوان «I Am Not Your Perfect Mexican Daughter» وهو مأخوذ عن رواية بنفس العنوان إريكا سانشيز، واحتلت الرواية قائمة نيويورك تايمز الأكثر مبيعًا، كما تشارك في دور البطولة أمام جاريد ليتو وآن هاثاواي في المسلسل المحدود «We Crashed»، والذي سيُعرض لأول مرة في شهر مارس المقبل على «Apple TV».