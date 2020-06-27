مارجوت روبي بطلة النسخة جديدة من "قراصنة الكاريبي"

تشارك الممثلة مارجوت روبي، بطولة نسخة جديدة ومختلفة من فيلم "قراصنة الكاريبي"، من سيناريو الكاتبة كريستينا هودسون. فيما لم يتمّ اختيار عنوان للفيلم بعد.

كما يشارك المنتج جيري بروكهايمر، الذي أنتج أجزاء أفلام "القراصنة" الخمسة، لإنتاج فيلم الممثلة مارجو روبي والكاتبة كريستينا هودسون بحسب موقع "Variety.

حققت أفلام "قراصنة الكاريبي" السابقة، وجميعها بطولة الممثلة جوني ديب في دور الكابتن جاك سبارو 1.5 مليار دولار داخل أمريكا و3.07 مليار دولار بعد عرضه في دول مختلفة.

ومارجوت روبي ولدت في أستراليا عام 1990، ورشحتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، لجائزة أوسكار مرة في فئة أفضل ممثل دور مساعد في دورتها رقم 92، عن دورها في فيلم "Bombshell"، ومرة أيضًا في فئة أفضل ممثلة دور رئيسي في فيلم "I, Tonya" عام 2018، وترشحت لجائزة بافتا 4 مرات.

وفي عام 2019 شاركت "روبي" في فيلم "ذات مرة في هوليود" مع ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومن إخراج كواينتن تارانتينو.

كما عرض لها العام الجاري فيلم "Birds of prey"، وهو من إخراج كاثي يان، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه بالسينما وتصدّر البوكس أوفيس عدة أسابيع.